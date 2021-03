Uma conversa sobre escolhas a fazer como mulher com Joana Vaz

Joana Vaz deixou de parte a sua formação em arquitetura para se dedicar ao trabalho que tem atualmente como criadora de conteúdo digital. Tudo começou como uma brincadeira, mas rapidamente percebeu que era tempo de arriscar, não planear tanto e escolher aquilo que mais a deixava feliz e realizada.

Tomar decisões e fazer escolhas sempre esteve presente na vida de Joana Vaz. No futuro, a nossa convidada não descarta a arquitetura, uma vez que tem projetos futuros que interligam os seus dois grandes amores.

Com um vasto público que a acompanha diariamente nas redes sociais, a criadora de conteúdos sente uma responsabilidade acrescida na forma como aborda alguns assuntos e comunica com os seus seguidores, mantendo a transparência, mas com a sensibilidade correta.

Sobre o que deve ou não partilhar na internet, Joana Vaz gosta de manter uma linha a separar a vida pessoal e profissional. No futuro, e quando a família começar a crescer, não sabe que escolha vai fazer, mas será a mais acertada para si.

Se pudesse escolher uma palavra para caracterizar o seu dia-a-dia seria equilíbrio. Exigente consigo própria, perfecionista, sensível e afetuosa, são algumas das características da Joana Vaz fora das câmaras. No final, a influencer espera ser reconhecida dessa forma por todos.